JR東海は10日、快速「みえ」などでハイブリッド方式の車両を新たに投入すると発表しました。 【写真を見る】JR東海 名古屋～鳥羽を結ぶ快速｢みえ｣などでハイブリッド方式車両を投入へ 燃費は約35%向上 車内に防犯カメラ設置 投入されるのは、名古屋駅から鳥羽駅を結ぶ快速「みえ」や、高山線の岐阜駅から下呂駅の間などで、投入される時期は2028年度～2029年度にかけてとなります。 ハイブリッド方式とは、ディ