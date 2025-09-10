先月２８日、山形県酒田市で、中学３年生の女子生徒が下校中に事故にあいました。横断歩道を渡っている途中に車にはねられ意識不明の重体に。 【画像】事故現場 事故からあすで２週間・・・しかし、はねられた女子生徒は、９月１０日午後の時点で、容体が変わったとの情報はありません。 今も意識不明の状態とみられます。 先日お伝えしたように、交通事故は発生から２４時間以内に死者が出ると「死亡事故」として扱われます。