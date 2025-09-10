北海道のグルメを一堂に集めた物産展が、新潟伊勢丹で始まりました。 10日から始まった『秋の大北海道展』。会場には、ウニやいくら・カニなど海の幸をたっぷりと詰め込んだ海鮮弁当や、北海道ならではのスイーツが並びます。 ■買い物客 「アイス食べに来たの。おいしかった。」 「夕ご飯においしいものがあればと思って探しています。」 こちらは、本マグロやエビなどを贅沢に乗せた新潟伊勢丹限定の海鮮弁当。