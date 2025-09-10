秋雨前線の影響で、県内は朝から大雨となりました。11日の昼すぎにかけて再び雨が強まるおそれがあり、十分注意が必要です。 気象台によりますと、秋雨前線の影響で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は大気の状態が非常に不安定となっています。鹿屋市南部付近では午前、解析雨量で1時間におよそ70ミリの非常に激しい雨が降りました。 このあとの雨雲の予想です。種子屋久は11日昼すぎにかけて、薩摩、大隅では11日の未明から昼