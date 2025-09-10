鹿児島県鹿屋市で10日昼ごろ、しました。 鹿屋警察署によりますと、10日午後0時半ごろ、鹿屋市下高隈町で「隣の空き家が燃えている」と、近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、木造平屋の住宅1棟、およそ80平方メートルが全焼しました。けが人はいませんでした。 警察と消防が、住宅の所有者や火事の原因などを調べています。 ・ ・ ・