俳優の織田裕二（57）が10日放送のTBS「まさかの一丁目一番地」（水曜後6・30）に出演。最も好きだという陸上選手について語った。「誰か陸上選手でこの人って言われたら、アリソンって言います」と語って、200メートルで3連覇を成し遂げた“トラックの女王”アリソン・フェリックスの名前を挙げた織田。「走りがあまりに美しくて一気に好きになっちゃった」と振り返った。織田がアリソンを初めて見たのは、2連覇がかかった0