8月の記録的な大雨で大切な写真が水に浸かったり汚れてしまったりしたという人もいらっしゃるのではないでしょうか。思い出の写真をきれいにして被災者のもとへ返すボランティア活動が進んでいます。 洗濯ばさみで吊されているのは、8月の記録的な大雨で水に浸かった写真です。被災者から預かった写真をきれいにする作業が行われていました。活動のきっかけとなったのが、住宅7400棟あまりが被災した、5年前の熊本豪雨です。