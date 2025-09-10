タレントでモデルの平嶋夏海さんが自身のインスタグラムを更新。夏の思い出として、モーターサイクルのイベントに参加した際のオフショットを投稿しました。 【写真を見る】【 平嶋夏海 】バイクと笑顔「沢山写真撮ってもらいました」長野・白馬村 モータサイクルイベントで夏の思い出平嶋さんが「夏の思い出」として投稿したのは、長野県白馬村で9月6日から7日の2日間にわたって開催されたモーターサイクルのイベン