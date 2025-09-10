先月、鹿児島空港に緊急着陸したイギリス空軍の戦闘機「F‐35B」が先ほど離陸し、空母へ戻りました。 10日午後5時ごろ、鹿児島空港に緊急着陸していたイギリス空軍の戦闘機「F－35B」が、滑走路から飛び立ちました。 防衛省によりますと、「F‐35B」は先月10日、日本やアメリカなどとの共同訓練に参加し、韓国からイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」に戻る途中で、トラブルのため緊急着陸しました。