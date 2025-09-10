1998年長野冬季五輪スキー・ジャンプ団体金メダリストの原田雅彦氏が、ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団副団長に就く見通しとなっていることが10日、関係者への取材で分かった。愛知・名古屋アジア大会の団長は井上康生氏で調整している。