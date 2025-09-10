◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(10日、楽天モバイルパーク)逆転でのCS行きを目指す4位楽天と5位西武による一戦は、降雨によるグラウンドコンディションの復旧が見込めないため、2回でノーゲームとなりました。試合は2回裏、2アウトから鈴木大地選手、さらにこの日1軍に昇格したばかりの浅村栄斗選手の連続ヒットから1、3塁のチャンス。しかし後続の武藤敦貴選手がレフトフライに倒れ無得点に終わったところで、天候不良により中断