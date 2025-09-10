幅広い年代の女性が参加する卓球大会が鹿児島市で開かれ、最高齢の94歳の女性も参加しました。 「JA共済カップ秋季レディース卓球大会」には、26歳から94歳までの237人が参加しました。開会式では敬老の日を前に、75歳以上の参加者77人に赤飯がプレゼントされました。 最年長は隈田原イウさん、94歳。年齢を感じさせない機敏な動きでボールを追っていました。 （隈田原イウさん）「楽しい。楽しいしかない。（Q.何