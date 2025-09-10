俳優の唐沢寿明が主演を務める、テレビ東京の新ドラマ『コーチ』(10月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00〜22:09)の追加キャストが発表された。ドラマ『コーチ』追加キャスト(C)「コーチ」製作委員会○若手刑事メンバーと警視庁メンバーが解禁元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一氏による傑作警察小説『コーチ』(創元推理文庫)。唐沢寿明演じる警視庁