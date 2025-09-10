霧島市や姶良市などで被害が出た先月の集中豪雨で、インフラや農地などへの被害額が合わせて272億円に上ることが分かりました。 これは10日の県議会で県が明らかにしたものです。 霧島・姶良集中豪雨の被害は ▼全壊が8棟、 ▼半壊が14棟、 ▼床上・床下浸水が1500棟となっています。 被害額は ▼道路や橋などのインフラ関係がおよそ153億円、 ▼農林水産関係が105億円、 ▼施設や工場などの商工業14億円のあわせて272