県教委は、これまで「月1回程度」としていた土曜授業について、来年度から、「実施する場合は年3回程度まで」とすることにしました。「全く実施しない」選択を、県教委が事実上初めて容認した形です。 土曜授業は、「ゆとり教育」などで全国的に無くなりましたが、県内では2015年度からすべての公立小中学校で再開。全国の実施率は、昨年度、小学校で14.7%で、全県で行っているのは九州では鹿児島だけです。 近年教員や子ども達