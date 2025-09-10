ミュージカル女優の斎藤瑠希（２２）が大豪邸を訪れ、圧巻の生歌を披露した。「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１０日にアップしたＴｉｋＴｏｋ動画によると、斎藤は西村氏の３０億円豪邸を訪問。斎藤はイギリス発のミュージカル「ＳＩＸ」の日本キャスト版でキャサリン・パー役を務めている。同ミュージカルをすでに６回も観劇し、「俺