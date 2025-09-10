【「葬送のフリーレン」第2期】 2026年1月 放送開始予定 新パーティー TOHO animationは2026年1月に放送開始予定のテレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期に登場するキャラクターたちの新ビジュアルを公開した。 今回公開したビジュアルは今後グッズ展開を予定している。また9月26日、27日に開催予定の「第1期振り返り特別上映～旅の記憶～」第1