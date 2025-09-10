今年は戦後80年の節目の年です。太平洋戦争ではいまは世界自然遺産となった、屋久島もたびたび空襲に見舞われました。島への空襲を経験した91歳の証言です。 映像はアメリカ軍機が撮影した現在の神山小学校への空襲です。こちらは八幡小学校。校庭の奥にある校舎に機銃掃射する様子がわかります。 （屋久島への空襲体験 川崎茂文さん）「防空壕の跡地はここ」 屋久島町安房に住む川崎茂文さん（91）。80年前、11歳の時に空襲を