鹿児島市で9日、拳銃のようなものを持った男性が、頭から血を流し死亡しているのが見つかりました。自殺の可能性もあるとみて死亡した経緯や死因を調べています。 鹿児島中央警察署によりますと、9日午後4時ごろ、鹿児島市に住む70代の男性が、自宅で頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。 男性は手に拳銃のようなものを持っていたということで、警察は自殺の可能性もあるとみて、死亡した経緯や死因を調べています