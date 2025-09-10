大分県内の最新のガソリン価格が10日発表されました。 価格の急激な上昇を抑える政府の措置が先週で終わる中、レギュラーは前の週よりも0.2円値上がりしています。 大分県内のガソリン価格 石油情報センターによりますと、県内の8日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり178.1円でした。 前の週より0.2円高く値上がりは2週ぶりです。 全国平均では0.7円の値上がりとなっ