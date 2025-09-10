長生きの秘訣は「笑顔」です。来週15日の「敬老の日」を前に、諏訪市では10日、市長が100歳の男性を訪ね、長寿を祝いました。笑顔が素敵なこちらの男性！諏訪市の飯島 松三郎さん・100歳です。10日、金子ゆかり市長が自宅を訪れ、記念の賞状などを贈りました。飯島さんは大正14年＝1925年生まれで、55歳まで鉄道会社の運転士を務めました。趣味は野菜や果物を育てることで、10日は自ら栽培したブドウを市長に振る舞いました。飯島