東九州で最初のデパートがルーツとなる老舗の婦人服店が破産申請に向けて手続きを進めていることが分かりました。 店舗のあった大分県大分市の商店街では空き店舗が増えているということでその背景も取材しました。 破産申請の手続きを進めている「いちまるプラス」 ◆TOS甲斐菜々子記者「大分市のガレリア竹町商店街の中にあるこちらの婦人服店。事業が停止し現在はシャッターが閉められた状