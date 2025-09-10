ドル指数は小動き、１０日線付近で推移＝ロンドン為替 今日のドル指数は小幅の値動きに終始している。ロンドン朝方の９７．６９３から序盤にかけての９７．９３２までのレンジにとどまっている。前日ＮＹ終値９７．７８８、１０日線９７．９０４などを挟んで推移している。前日にドル指数が反発した流れを受けて高止まりしている。 ドルインデックス＝97.79(+0.01+0.01%)