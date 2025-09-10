◆３歳＆古馬コリアＣ３着のラムジェットはみやこＳ（１１月９日、京都）を予定。新潟記念５着のヴェローチェエラは福島記念（１１月２２日、福島）へ。京成杯オータムＨ２着のドロップオブライト、セントウルＳ５着のショウナンザナドゥ、ＮＨＫマイルＣ１３着以来のアルテヴェローチェはスワンＳ（１０月１３日、京都）へ向かう。