◆パ・リーグ楽天―西武＝降雨ノーゲーム＝（１０日・楽天モバイル）宮城・仙台市の楽天モバイルパーク宮城で行われていた西武―楽天２１回戦は、２回を終えたところで降雨により２０分間中断。その後、天候の回復が見込めずノーゲームとなった。試合開始直後から雨が降り始め、２回２死の西武・源田の打席中には雷鳴もとどろいた。この日の西武先発は、自身初の２ケタ１０勝をかけ中９日で登板した隅田知一郎投手。前日の