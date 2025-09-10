火事の速報です。消防によりますと、９月１０日午後６時ごろ、北海道旭川市神居５条６丁目で、付近の住民から「窓が割れて火が噴いている」と消防に通報がありました。 消防が消火にあたっていますが、現在も延焼中です。警察や消防が詳しい状況を調べています。