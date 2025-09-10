楽天モバイルで行われていた楽天−西武は2回終了で降雨ノーゲームとなった。2回から振り始めた雨は徐々に強くなり、2回終了したところで降雨のため一時中断。約20分後、ノーゲームが宣告された。約1カ月ぶりに1軍復帰した浅村は2回の第1打席で左前打としたが、記録は幻となった。中止後には「雨なんで記録にはならないですけど、感覚的には良かったと思います」と話した。ノーゲームとなり、楽天ベンチから武藤敦貴外野手