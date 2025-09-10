事業にできるレベルでのサンマ養殖に成功です。水産大手のマルハニチロは2024年6月、試験飼育していたサンマについて、出荷の目安となる100グラムを超えるサイズに成長させることに成功し、その後、事業にできるレベルで水槽で飼育できることを確認したということです。サンマは近年不漁の傾向が続いていて、養殖への期待が高まっています。マルハニチロは人工授精にも成功していて、今後は完全養殖の実現も見据え、事業化に向け取