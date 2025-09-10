大分県豊後高田市の井戸の場所を示した地図が作られました。井戸は災害時に生活用水として活用できるということです。 この地図は豊後高田市と県薬剤師会が共同で製作したものです。 豊後高田市 地震などによる断水に備えようと、地図には市内の27か所の井戸の場所が示されています。 水質検査を行い、トイレや洗濯などの生活用水として問題なく使用できることを確認しているということです。 豊後