アメリカのトランプ大統領がEU＝ヨーロッパ連合に対して中国とインドに最大100％の関税を課すよう要請したと報道されたことについて、中国外務省は「断固反対する」と反発しました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは9日、トランプ大統領がEUに対し、ロシアから石油を輸入する中国とインドに最大で100％の関税を課すよう要請したと報じました。ウクライナへの侵攻を続けるロシアに打撃を与える狙いがあるとしています。これに