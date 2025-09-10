短期滞在で入国後に救急搬送されて治療を受けた中国人女性が無保険の日本人の３倍にあたる医療費を請求されたのは不当だとして、女性側が１０日、国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）を相手取り、日本人との差額分４５０万円の支払い免除を求めて大阪地裁に提訴した。女性は死亡しており、訴えたのは６０歳代の長女。訴状によると、女性は２０１９年、長女に会うため短期滞在（９０日）の在留資格で来日したが、コロナ