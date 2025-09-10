川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、妻の川粼花音さんとお出かけの際の服装についてのエピソードを公開しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】「その内に顔も似て来るのかな？」結婚1年の妻と服装が被りまくる偶然玄関で「あれ？また被ってない？」川粼さんは、「何故か妻と服装が被る」というタイトルで、「俺達、出かける時に服装の系統が偶然被るんだよ」と偶然同じような服装になっ