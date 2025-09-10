富士山の登山シーズンが終了しました。閉山日を迎えた富士山の山梨県側にある吉田ルートの5合目登山口では、10日午後2時に通行ゲートが閉鎖されました。近年は外国人観光客も多く見られ、今シーズンの富士山登山者数は9月1日時点で、17万4000人を超えました。富士山では、「弾丸登山」やオーバーツーリズムが問題となっており、山梨県は2025年から入山時間を2時間短縮したほか、2025年から軽装での危険な登山者に入山拒否が可能に