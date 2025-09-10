シンガー・ソングライターさだまさし（73）が10日、インスタグラムを更新。4日に肺炎のため82歳で死去した歌手橋幸夫（本名・橋幸男）さんとの思い出をつづった。さだは「橋幸夫さんとご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます」と橋さんとのツーショット写真を投稿した。続けて「15年ほどむかし、大先輩で偉大な歌手の橋さんから、突然『会いたい』とお招きをいただき、実は、それまでお目に掛かったことがなかったものですから