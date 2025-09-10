クレープ専門店のマリオンクレープでは、クーポンなどがもらえる「マリオンクレープ公式アプリ」を、2025年9月10日にリリースしました。アプリ限定クーポンやスタンプ機能もアプリ限定のクーポンやスタンプ機能などがあり、マリオンクレープをよりお得に利用することができます。初回ダウンロード特典として、アプリをダウンロードすると「100円OFFクーポン」がもらえます。また、クレープを1点買うごとに1スタンプが付与され、ス