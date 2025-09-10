秋10日夕方、秋田市の一部地域で起きていた停電は復旧しました。東北電力ネットワークによりますと、10日午後5時48分ごろ、秋田市中通6丁目の約100軒で停電が発生しましたが、10日午後7時までに復旧しています。原因などについては明らかになっていません。