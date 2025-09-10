中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！人気アイテム「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」が再入荷します！2025年9月11日15時0分から、公式オンラインストアで注文を受け付けます。最遅発送は11月15日8月19日までに何度か予約販売がありましたが、注文し忘れた人はチャンスですよ。なお、8月19日販売分の最遅発送は10月30日でしたが、9月11