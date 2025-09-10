秋雨前線の影響で、きょう(10日)午後、岡山県と香川県では一時、強い雨に見舞われました。 【写真を見る】岡山と香川で一時強い雨1時間の雨量は岡山市で26ミリ鏡野町・富で25ミリ 「岡山市街では突然の雨に見舞われ、道路には大きな水たまりができています」 午後2時ごろの岡山市中心部の様子です。雷を伴った視界が見えないほどの大雨に街の人たちは困惑した様子でした。1時間に降った雨の量は岡山市で26ミリ、鏡野町・