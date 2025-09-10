今年収穫されたコシヒカリの品質検査が始まりました。猛暑の影響が心配される中、10日に検査したコメの一等米比率は約47%でした。 ■白井希咲記者 「JA新潟かがやきの倉庫では、こしいぶきやコシヒカリの米袋がずらっと並んでいます。コシヒカリの品質検査が今日から本格的に始まりました。」 10日に検査したのは、コシヒカリ約1.7tです。夏の暑さの影響で出荷が早まったため、例年より2日早く検査が始まりました。検査員が