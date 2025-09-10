今月１４日に開催される日本一の芋煮会フェスティバルに向け、けさ早く、フェスティバルで芋煮を作る直径６．５メートルの大鍋「三代目鍋太郎」が会場の馬見ヶ崎河川敷に移動されました。 【写真を見る】直径6.5メートルの大鍋が早朝に移動！ 10トンクレーンで豪快に！"日本一の芋煮会フェスティバルの名物 "三代目鍋太郎" がけさ河川敷に！（山形市） 日本一の芋煮会フェスティバルに欠かせない、三代目鍋太