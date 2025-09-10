【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月28日から全国公開されるMrs. GREEN APPLEのライブフィルムライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』のキービジュアルが公開された。 ■ミセス史上最大規模のスケールのライブを映画化 本作は、7月26・27日に神奈川・山下ふ頭 特設会場開催されたミセス史上最大規模のスケールのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS AN