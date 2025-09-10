鹿島アントラーズがクラブの公式YouTubeチャンネルで公開した動画が「何回見ても鳥肌が立つ」「純粋にかっこいい」と反響を呼んでいる。鹿島は、今季から「よくわかる」シリーズとしてショート動画を作成。その第５弾で、９月６日に「覚えておくべき３戦」がアップロードされた。ピックアップされたのは、７月20日の24節・柏戦（３−２）、４月20日の11節・岡山戦（２−１）、５月11日の16節・川崎戦（２−１）の３試合だ。