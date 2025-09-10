米Appleは日本時間9月10日、Apple Eventを開催し、最新モバイルOS「iOS 26」を搭載した「iPhone 17」シリーズと薄さ5.6mmの「iPhone Air」を発表した。日本での発売日は9月19日。予約注文は9月12日から受け付ける。●価格は12万9800円からシリーズ共通の特徴として、側面のSIMカードスロットを廃止し、「eSIM」のみとなった。なお、「eSIMクイック転送」に対応するiPhone／iPadでは、簡単な操作でeSIMを転送できる（eSIMの利用