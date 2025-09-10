FIFAワールドカップ26のシミュレーションと位置付けられた9月のアメリカ遠征も、現地9日のアメリカ代表戦（コロンバス）がラスト。日本代表の森保一監督は「メキシコ代表戦（現地6日＝オークランド）から大幅にメンバーを入れ替える」と事前予告していたが、完全ターンオーバーに踏み切った。代表キャップ数10試合以下のフレッシュな面々がズラリと並ぶ中、通算63試合目の伊東純也は、大ベテランの長友佑都とともにチームをけ