実りの秋を迎える中、見附市の小学生が学校で育てたイネの収穫に挑戦しました。 保育園児による太鼓の演奏で始まった稲刈り。見附市立上北谷小学校は毎年、農家などの協力のもとコメ作りに取り組んでいます。田植えから肥料づくりまで子どもたちが担当。 10日は、全校児童24人が田んぼに入り、5月に植えたもち米『こがねもち』のイネを鎌で丁寧に刈り取りました。 刈りとったあとは「はざ掛け」で乾燥。農家の指導を受け