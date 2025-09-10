北海道七飯町で銃を構えるハンターたち。クマが居座り、現場は緊迫した空気に包まれていました。そして午後４時４０分ごろ。（奥山カメラマン）「発砲の音でしょうか。先ほどから、かん高い音が響いています」ハンターが発砲し、クマ１頭を駆除しました。 七飯町鳴川４丁目で９月１０日午後１時半ごろ、「約１メートルのクマを見た」と目撃者から警察に通報がありました。クマは農家の梨を食べるなど周辺に居