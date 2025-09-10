ｍｅｉｔｏ [東証Ｐ] が9月10日大引け後(19:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の20億円→28億円(前期は47.1億円)に40.0％上方修正し、減益率が57.6％減→40.7％減に縮小する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース