10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万3820円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては17.67円安。出来高は1395枚となっている。 TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.03ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43