中国物流購買連合会は9月10日、8月の電子商取引（EC）物流指数を発表しました。需要の安定した増加に伴い、EC物流業務量は持続上昇し、EC物流指数は年初以来最高を更新しました。8月の中国EC物流指数は前月より0．3ポイント上昇し112．3ポイントとなり、年初以来最高を更新し、6カ月連続での上昇を達成しました。項目別指数のうち、EC物流総業務量指数は前月より0．5点上昇して131ポイントを突破し、上昇ペースが加速しています。