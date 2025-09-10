日本ハムの新庄剛志監督が10日、自身のインスタグラムを更新。前日9日の試合で折れたバットが頭部に直撃した八木裕打撃コーチの状態について言及しました。9日のソフトバンク戦の8回表、近藤健介選手の打席でアクシデントがありました。折れたバットが日本ハムベンチへと飛び込み、最前列に座っていた八木コーチの頭に直撃。スロー映像では、八木コーチは頭部にバットが当たった瞬間にガクッと首を落とす瞬間も映し出されていまし